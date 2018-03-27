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Матч «Арсенал» - «Динамо» рассудит Владимир Москалев
Фото из архива Myslo.

Матч «Арсенал» - «Динамо» рассудит Владимир Москалев

Воронежский арбитр в текущем чемпионате уже судил две игры туляков.

31 марта в 16.30 на футбольной арене в Химках «Динамо» примет тульский «Арсенал».  

Главным арбитром встречи назначен воронежец Владимир Москалев.  31-летний арбитр в этом сезоне уже судил две игры туляков: матчи «Рубин» - «Арсенал» и «Ахмат» - «Арсенал».

В команду судей также вошли Алексей Лунев из Новосибирска и Дмитрий Жвакин из Ленинградской области. Резервный арбитр – калужанин Евгений Кукуляк. Инспектор – Сергей Зуев из Москвы.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:43 0
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Люди
Владимир Москалев
Место
ХимкиМосковская область

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