Матч «Арсенал» - «Динамо» рассудит Владимир Москалев

Фото из архива Myslo.

Воронежский арбитр в текущем чемпионате уже судил две игры туляков.

31 марта в 16.30 на футбольной арене в Химках «Динамо» примет тульский «Арсенал».

Главным арбитром встречи назначен воронежец Владимир Москалев. 31-летний арбитр в этом сезоне уже судил две игры туляков: матчи «Рубин» - «Арсенал» и «Ахмат» - «Арсенал».

В команду судей также вошли Алексей Лунев из Новосибирска и Дмитрий Жвакин из Ленинградской области. Резервный арбитр – калужанин Евгений Кукуляк. Инспектор – Сергей Зуев из Москвы.