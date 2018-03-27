В тульской новостройке мужчина получил травму головы из-за сломанной двери

Фото Алексея Пирязева.

До ЧП управляющая компания несколько дней игнорировала жалобы жителей на поломку механизма подъема двери при входе в подземную парковку.

Дом на ул. Макаренко, 7 в Туле уже знаком читателям Myslo. В феврале из-за сломанных замков на дверях подъезда в новостройке поселился бомж.

А из-за проблем с канализацией машины на подземной парковке залило водой.

После публикации в СМИ управляющую компанию «21 Век» проверяло ГЖИ, но выполнять свои обязанности качественнее коммунальщики, видимо, не стали.

Анастасия Ахмедова – Пару дней назад у нас сломался механизм опускания двери при входе в подземную парковку. Мы обратились в УК, но нам сказали, что заниматься ремонтом сейчас никто не будет, и посоветовали пока открывать дверь руками. Сегодня, 27 марта, произошло ЧП: одному из жильцов эта дверь упала на голову. Мужчина получил черепно-мозговую травму, обратился в травмпункт. Сколько еще будет продолжаться такая работа УК? Неужели коммунальщики ждут человеческих жертв? Мы обращались куда только можно, но никто не реагирует! ГЖИ предписала поставить доводчики на все подъездные двери, но после этого управляющая компания поставила доводчик лишь на одну дверь во всем доме.

ЧП стало не единственной проблемой на ул. Макаренко. 27 марта в новостройке в секции «В» случился настоящий канализационный потоп.

Пол залило нечистотами, в коридорах и квартирах распространился ужасный запах, а лифты встали.

Жильцы уже отчаялись призвать к порядку коммунальщиков, потому что жить в доме становится опасно.

Просим считать данную публикацию официальным обращением в прокуратуру Тульской области.