Один из руководителей Ефремова подозревается в превышении полномочий

По версии следствия, Алексей Кулешов выдавал жителям фиктивные документы для оформления прав собственности на земельные участки.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника территориального управления, руководителя аппарата администрации Ефремова Алексея Кулешова, который подозревается в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, начиная с весны 2016 года, Кулешов выдал трем жителям Ефремовского района фиктивные выписки из похозяйственной книги о правах на земельные участки. В результате граждане незаконно оформили участки в собственность.

Сумма причиненного ущерба составляет около 3 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ и УМВД России по Тульской области. Правоохранители проводят сбор и закрепление доказательств, расследование продолжается.