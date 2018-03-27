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29 марта в Туле планово отключат светофоры

29 марта в Туле планово отключат светофоры

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

Отключение светофорных объектов связано с проведением плановых работ специалистами АО «Тульские городские электрические сети». В связи с этим 29 марта с 9.00 до 16.00 будут отключены светофорные объекты по следующим адресам:

  • пересечение пр. Ленина и ул. Скуратовской;
  • пересечение ул. Скуратовской и пр. Энергетиков;
  • пересечение пр. Ленина и ул. Маргелова.
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:00 −1
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