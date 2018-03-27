29 марта в Туле планово отключат светофоры

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

Отключение светофорных объектов связано с проведением плановых работ специалистами АО «Тульские городские электрические сети». В связи с этим 29 марта с 9.00 до 16.00 будут отключены светофорные объекты по следующим адресам: