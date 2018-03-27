29 марта в Туле планово отключат светофоры
Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.
Отключение светофорных объектов связано с проведением плановых работ специалистами АО «Тульские городские электрические сети». В связи с этим 29 марта с 9.00 до 16.00 будут отключены светофорные объекты по следующим адресам:
- пересечение пр. Ленина и ул. Скуратовской;
- пересечение ул. Скуратовской и пр. Энергетиков;
- пересечение пр. Ленина и ул. Маргелова.
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