В Туле на Орловском шоссе щекинская маршрутка столкнулась с легковушкой

Фото Дмитрия Дзюбина.

Как стало известно Myslo, около 15.00 на Орловском шоссе произошло ДТП.

Участников аварии было два: маршрутка Тула-Щекино (114-й маршрут, автобус ЛиАЗ) и «Хёндэ Акцент».

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, предположительно, водитель иномарки выехал на встречную полосу, что стало причиной аварии.

В ДТП пострадал 22-летний водитель «Акцента», его госпитализировали. В маршрутке пострадавших нет, она довольно быстро покинула место аварии «своим ходом». Легковушку же пришлось увозить на эвакуаторе.

Местные жители говорят, что, возможно, виной всему стало то, что водитель потерял управление из-за огромной лужи, которая разлилась в этом месте. Эту же версию выдвигает и сам пострадавший водитель. Лужа действительно приличная:

Подробности аварии выясняются в региональном УГИБДД.