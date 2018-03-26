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За неделю в Туле произошло 219 ДТП

За неделю в Туле произошло 219 ДТП

Об этом сообщил начальник МУ «Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Николай Безруков на оперативном совещании администрации города Тулы.

В период с 19 по 26 февраля в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 6 426 сообщений от туляков. В городе произошло 25 аварийных отключений водо-, тепло- и газоснабжения.

Также за отчетный период на территории муниципального образования произошло 219 дорожно-транспортных происшествий, три пожара. Сотрудниками поисково-спасательной службы было совершено 54 выезда, в результате которых была оказана помощь 121 человеку и три человека были спасены.

сегодня, в 13:03 0
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