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Туляки заняли пьедестал почета на чемпионате Европы по автозвуку и тюнингу
Российскую сборную на соревнованиях представляли 17 автомобилистов из различных уголков страны.
25 марта в Австрии завершился чемпионат Европы по автозвуку и тюнингу. За звание лучших боролись автовладельцы из разных стран. Россию представляли 17 участников, трое из них туляки.
По итогам соревнований тульские автовладельцы заняли призовые места в трех номинациях:
- Николай Мурзаев в номинации ESQL – 3 место;
- Максим Кольцюк завоевал 2 место и титул вице-чемпиона Европы в номинации «SQ мастер 5000»;
- Сергей Малахов стал обладателем главной награды – титула чемпиона Европы в номинации «SQ новичок без ограничений».
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