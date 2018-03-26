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Туляки заняли пьедестал почета на чемпионате Европы по автозвуку и тюнингу
Фото из соцсетей.

Туляки заняли пьедестал почета на чемпионате Европы по автозвуку и тюнингу

Российскую сборную на соревнованиях представляли 17 автомобилистов из различных уголков страны.

25 марта в Австрии завершился чемпионат Европы по автозвуку и тюнингу. За звание лучших боролись автовладельцы из разных стран. Россию представляли 17 участников, трое из них туляки.

По итогам соревнований тульские автовладельцы заняли призовые места в трех номинациях:

  • Николай Мурзаев в номинации ESQL – 3 место;
  • Максим Кольцюк завоевал 2 место и титул вице-чемпиона Европы в номинации «SQ мастер 5000»;
  • Сергей Малахов стал обладателем главной награды – титула чемпиона Европы в номинации «SQ новичок без ограничений».

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:50 +2
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