Туляки заняли пьедестал почета на чемпионате Европы по автозвуку и тюнингу

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25 марта в Австрии завершился чемпионат Европы по автозвуку и тюнингу. За звание лучших боролись автовладельцы из разных стран. Россию представляли 17 участников, трое из них туляки.

По итогам соревнований тульские автовладельцы заняли призовые места в трех номинациях: