В апреле туляки смогут пообщаться с чиновниками регионального правительства

В апреле региональные чиновники проведут прямые линии по различным вопросам. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

В понедельник, 2 апреля, на вопросы туляков будет отвечать председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева.

20 апреля на связи с жителями будет министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Элеонора Шевченко, а 28 апреля – главный архитектор Тульской области Сергей Гончаров.