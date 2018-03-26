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В апреле туляки смогут пообщаться с чиновниками регионального правительства

В апреле туляки смогут пообщаться с чиновниками регионального правительства

Прямые линии для населения проведут руководители подразделений областной администрации.

В апреле региональные чиновники проведут прямые линии по различным вопросам. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

В понедельник, 2 апреля, на вопросы туляков будет отвечать председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева.

20 апреля на связи с жителями будет министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Элеонора Шевченко, а 28 апреля – главный архитектор Тульской области Сергей Гончаров.

Горячие линии пройдут с 10 до 12 часов, звонки принимаются по телефону: 31-26-20.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:39 0
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