Роспотребнадзор будет консультировать туляков в МФЦ

В процессе консультации туляки получат ответы на вопросы, касающиеся сферы розничной торговли, оказания бытовых, медицинских, финансовых, туристских услуг, услуг связи и других направлений потребительского законодательства, им будет оказана помощь в подготовке претензий и проектов исковых заявлений.

Консультации специалистов Управлением Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» будут проходить в первый вторник каждого месяца, начиная со 2 апреля 2018 года, с 9.00 до 18.00 по адресам в городах: