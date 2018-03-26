Роспотребнадзор будет консультировать туляков в МФЦ
Это совместный проект Управления Роспотребнадзора по Тульской области и ГБУ ТО «МФЦ».
В процессе консультации туляки получат ответы на вопросы, касающиеся сферы розничной торговли, оказания бытовых, медицинских, финансовых, туристских услуг, услуг связи и других направлений потребительского законодательства, им будет оказана помощь в подготовке претензий и проектов исковых заявлений.
Консультации специалистов Управлением Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» будут проходить в первый вторник каждого месяца, начиная со 2 апреля 2018 года, с 9.00 до 18.00 по адресам в городах:
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Туле — проспект Ленина, 63;
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Алексине — площадь Ленина, 8;
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Новомосковске — Московская ул., 7;
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Суворове — ул. Ленина, 12;
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Щекино — Шахтерская ул., 21;
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Ефремове — пл. Красная, 1.