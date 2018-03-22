новости
новости
Регистрация
Суши и роллы: Разбираетесь ли вы в японской еде?
Партнерский материал

Суши и роллы: Разбираетесь ли вы в японской еде?

Новый тест от Myslo и сети суши-баров ЯпоноМама.

Японская кухня настолько прочно вошла в рацион туляков, что уже стала почти русской. Роллы заказывают на обед в офисы, на ужин — домой, наслаждаются блюдами Страны восходящего солнца в ресторанах. А всё ли вы знаете о японской кухне? Легко ли, уверенно делаете заказ в ресторане или всё-таки подглядываете в меню? Проверим! Myslo и Японо Мама подготовили для вас тест.

Пройти тест

Каждому прошедшему тест до конца — скидка 50% на наборы суши и роллов.

Скидка 50% действует на самовывоз по адресу: Тула, Красноармейский пр.,  1 – суши-бар Японо Мама. Условия акции уточняйте по телефону 790−134 или здесь.
Варианты наборов, на которые распространяется скидка - в прикрепленном фото. Акция действует до конца апреля 2018 г.
Галерея
Прошел тест - получи скидку в 50%, Фото: 1
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 09:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
ЯпоноМамаMysloтестроллы на заказ в Тулескидкадоставка
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на Новомосковском шоссе сгорел склад
В Туле на Новомосковском шоссе сгорел склад
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.