Суши и роллы: Разбираетесь ли вы в японской еде?

Новый тест от Myslo и сети суши-баров ЯпоноМама.

Японская кухня настолько прочно вошла в рацион туляков, что уже стала почти русской. Роллы заказывают на обед в офисы, на ужин — домой, наслаждаются блюдами Страны восходящего солнца в ресторанах. А всё ли вы знаете о японской кухне? Легко ли, уверенно делаете заказ в ресторане или всё-таки подглядываете в меню? Проверим! Myslo и Японо Мама подготовили для вас тест.

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Каждому прошедшему тест до конца — скидка 50% на наборы суши и роллов.

Скидка 50% действует на самовывоз по адресу: Тула, Красноармейский пр., 1 – суши-бар Японо Мама. Условия акции уточняйте по телефону 790−134 или здесь.