Россельхознадзор нашёл на плавском предприятии 40 тонн карантинной кукурузы

Фирма, ввозившая продукцию, вовремя не известила об этом надзорный орган.

Специалисты управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выяснили, что сотрудники ООО «Эталон», зарегистрированного в Плавском районе, не сообщили о ввозе на территорию Тульской области подкарантинной продукции.

Организация приобрела в Липецкой области 40 тонн кукурузы. Продукция была доставлена из карантинной зоны, органы фитосанитарного контроля о прибытии груза извещены не были.

Зерно кукурузы считается продукцией высокого санитарного риска – в нём быстро зарождаются и размножаются вредные микроорганизмы, поэтому каждую партию перед реализацией нужно тщательно проверять.

В связи с выявленным нарушением в отношении ООО «Эталон» был составлен административный протокол. Материалы дела переданы в мировой суд для вынесения решения.