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Россельхознадзор нашёл на плавском предприятии 40 тонн карантинной кукурузы

Россельхознадзор нашёл на плавском предприятии 40 тонн карантинной кукурузы

Фирма, ввозившая продукцию, вовремя не известила об этом надзорный орган.

Специалисты управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выяснили, что сотрудники ООО «Эталон», зарегистрированного в Плавском районе, не сообщили о ввозе на территорию Тульской области подкарантинной продукции.

Организация приобрела в Липецкой области 40 тонн кукурузы. Продукция была доставлена из карантинной зоны, органы фитосанитарного контроля о прибытии груза извещены не были.

Зерно кукурузы считается продукцией высокого санитарного риска – в нём быстро зарождаются и размножаются вредные микроорганизмы, поэтому каждую партию перед реализацией нужно тщательно проверять.

В связи с выявленным нарушением в отношении ООО «Эталон» был составлен административный протокол. Материалы дела переданы в мировой суд для вынесения решения.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:07 0
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Место
Тульская областьПлавский район

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