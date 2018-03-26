Первый общегородской субботник в этом году пройдет в Туле 21 апреля

Фото из архива Myslo.

На этот день запланированы работы по озеленению.

На оперативном совещании, прошедшем 26 марта в тульской администрации, подвели итоги работы по очистке городских улиц от снега и наледи. Так, за прошедшую неделю специалисты АО «Спецавтохозяйство» очистили проезжие части дорог от снега и наледи по 178 улицам областной столицы. За это время было вывезено 19 000 куб. м снега.

В тульской администрации подчеркнули, что предстоящий апрель традиционно станет для жителей областной столицы месяцем чистоты.

Первый общегородской субботник пройдет в Туле 21 апреля. В планах организаторов на этот день высадить многолетние растения – деревья и кустарники.