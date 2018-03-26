новости
новости
Регистрация
Первый общегородской субботник в этом году пройдет в Туле 21 апреля
Фото из архива Myslo.

Первый общегородской субботник в этом году пройдет в Туле 21 апреля

На этот день запланированы работы по озеленению.

На оперативном совещании, прошедшем 26 марта в тульской администрации, подвели итоги работы по очистке городских улиц от снега и наледи. Так, за прошедшую неделю специалисты АО «Спецавтохозяйство» очистили проезжие части дорог от снега и наледи по 178 улицам областной столицы. За это время было вывезено 19 000 куб. м снега.

В тульской администрации подчеркнули, что предстоящий апрель традиционно станет для жителей областной столицы месяцем чистоты.

Первый общегородской субботник пройдет в Туле 21 апреля. В планах организаторов на этот день высадить многолетние растения – деревья и кустарники.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:08 −1
Другие статьи по темам
Событие
Уборка улицсубботникозеленение города
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские поисковики опубликовали 10 правил спасения в ТЦ
Тульские поисковики опубликовали 10 правил спасения в ТЦ
В Туле наградили юных спортсменов и тренеров
В Туле наградили юных спортсменов и тренеров
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.