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Активист из Донского показал местные ямы во всей красе
Фото Станислава Скидана.

Активист из Донского показал местные ямы во всей красе

На своей странице ВКонтакте Станислав Скидан опубликовал пост «Донские ямы: размер имеет значение».

– Весна Донской не пощадила, — пишет активист. — Это особенно видно по состоянию городских дорог. Оттепель днем и мороз ночью окончательно добьют те немногочисленные островки асфальта, которым так радуются автомобилисты. Что поделать — против физических законов не попрешь. Вот и приходится водителям запоминать фарватер, чтобы не угодить в яму, спрятанную под водой. Просить администрацию и предприятия, в чьем ведении находятся дороги, мы не собираемся.

Занятие это увлекательное, но ответ все уже выучили наизусть: включим в план, неблагоприятные погодные условия, не на балансе города… И «любимое» — не предусмотрено выделение средств на ремонт.

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