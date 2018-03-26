Активист из Донского показал местные ямы во всей красе

Фото Станислава Скидана.

– Весна Донской не пощадила, — пишет активист. — Это особенно видно по состоянию городских дорог. Оттепель днем и мороз ночью окончательно добьют те немногочисленные островки асфальта, которым так радуются автомобилисты. Что поделать — против физических законов не попрешь. Вот и приходится водителям запоминать фарватер, чтобы не угодить в яму, спрятанную под водой. Просить администрацию и предприятия, в чьем ведении находятся дороги, мы не собираемся.

Занятие это увлекательное, но ответ все уже выучили наизусть: включим в план, неблагоприятные погодные условия, не на балансе города… И «любимое» — не предусмотрено выделение средств на ремонт.