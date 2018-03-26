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На улице Токарева из-за удаления аварийных деревьев ограничат движение транспорта

На улице Токарева из-за удаления аварийных деревьев ограничат движение транспорта

Работы по благоустройству будут проводиться в Зареченском районе в четверг, 29 марта.

На улице Токарева (на участке от ул. Демидовской до ул. Октябрьской) 29 марта, с 9.00 до 16.00 будут удалять аварийные деревья. На время проведения работ на участке частично ограничат движение транспорта.

Автобусы, обслуживающие маршруты № 9 и 64 в этот день будут работать по измененной схеме:

№ 9 «ул. Железнодорожная – ул. Токарева – Платоновский лес»: ул. Железнодорожная – ул. Токарева – ул. Комсомольская – Промышленный проезд – ул. Октябрьская – ул. Советская – пр. Ленина – ул. Генерала Маргелова.

№ 64 «ул. Железнодорожная – ул. Токарева – Детская областная больница»: ул. Железнодорожная – ул. Токарева – ул. Комсомольская – Промышленный проезд – ул. Октябрьская – Демидовская плотина – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Металлургов – ул. Гастелло – ул. Кутузова – ул. Вильямса – ул. Майская – ул. Бондаренко – ул. Вильямса.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:31 +3
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Тулаулица Токарева

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