Щекинца осудили за долги по кредитам

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Щекинский районный суд признал виновным 43-летнего местного жителя по статье «О злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности в крупном размере».

Суд уже выносил решение в адрес мужчины об исполнительном производстве по погашению задолженности кредиторам — более 5 млн рублей. Приставы дважды предупреждали его об уголовной ответственности и требовали долг погасить. На банковских счетах мужчины находилось 2,47 млн рублей. Однако все требования приставов мужчина проигнорировал.

Теперь приговором суда должник не только обязан погасить всю сумму, но и заплатить штраф — 100 000 рублей.

Гражданский иск по делу не заявлен.