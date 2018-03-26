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Щекинца осудили за долги по кредитам
Фото novostipmr.com

Щекинца осудили за долги по кредитам

Сумма задолженности составила больше 5 млн рублей.

Щекинский районный суд признал виновным 43-летнего местного жителя по статье «О злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности в крупном размере».

Суд уже выносил решение в адрес мужчины об исполнительном производстве по погашению задолженности кредиторам — более 5 млн рублей. Приставы дважды предупреждали его об уголовной ответственности и требовали долг погасить. На банковских счетах мужчины находилось 2,47 млн рублей. Однако все требования приставов мужчина проигнорировал.

Теперь приговором суда должник не только обязан погасить всю сумму, но и заплатить штраф — 100 000 рублей.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:56 +2
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