В Туле на Новомосковском шоссе сгорел склад

25 марта 2018 года в 17.25 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании в одноэтажном строении, расположенном по адресу: Тула, ул. Новомосковское шоссе.

Горел склад размером 12х10 метров. На место происшествия выехали 6 пожарных расчетов. Открытое горение ликвидировано в 17.41.

Пострадавших нет.

В результате происшествия помещение полностью выгорело.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 22 человека и 6 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.