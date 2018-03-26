В Туле на Новомосковском шоссе сгорел склад
С огнем боролись 22 пожарных.
25 марта 2018 года в 17.25 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании в одноэтажном строении, расположенном по адресу: Тула, ул. Новомосковское шоссе.
Горел склад размером 12х10 метров. На место происшествия выехали 6 пожарных расчетов. Открытое горение ликвидировано в 17.41.
Пострадавших нет.
В результате происшествия помещение полностью выгорело.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 22 человека и 6 единиц техники.
Причина пожара устанавливается.
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