Фото из архива MySlo
Погода в Туле 24 марта: мокрый снег, оттепель и облачность с прояснениями
Синоптики обещают пониженное атмосферное давление и умеренный ветер.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно с прояснениями.
Местами небольшой мокрый снег (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, до десяти метров в секунду.
Температура воздуха ночью – от -10 до -5 градусов, днём – до плюс двух. Атмосферное давление пониженное – 735-740 мм рт. ст.
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