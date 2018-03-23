Погода в Туле 24 марта: мокрый снег, оттепель и облачность с прояснениями

Фото из архива MySlo

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно с прояснениями.

Местами небольшой мокрый снег (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -10 до -5 градусов, днём – до плюс двух. Атмосферное давление пониженное – 735-740 мм рт. ст.