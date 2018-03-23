В Тульской области закрыли 121 сайт с детским порно и рекламой наркотиков

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В 2017 году в Тульской области на 121 интернет-ресурсе были выявлены признаки экстремизма, детской порнографии, пропаганды наркотиков. Роскомнадзор заблокировал эти сайты, сообщила уполномоченный по правам ребенка Наталия Зыкова на встрече с главой региона Алексеем Дюминым.

Всего же специалисты проанализировали около 900 ресурсов на предмет содержания опасной для детей информации.

Мониторинг информации, размещенной во Всемирной паутине, проводится в рамках реализации проекта «Безопасное детство».

Еще один пункт этой программы — профилактика детского травматизма. Прошлой весной совместно с муниципалитетами была проведена информационная кампания для родителей, проверены ограждения на строительных площадках, чердаки и подвалы в многоквартирных домах и детские площадки. Все выявленные нарушения были устранены.

Губернатор Тульской области подчеркнул, что здоровье детей также напрямую зависит от качества питания, и поручил Наталии Зыковой провести мониторинг и выработать предложения по улучшению организации питания в школах и детских садах.

Также на встрече обсуждался вопрос профилактики разводов в регионе. В частности, сейчас в загсах Тульской области работают психологи. При подаче заявления о намерении расторгнуть брак супругам предлагается пройти психологическое тестирование, чтобы еще раз взвесить все составляющие и не спешить принимать решение.