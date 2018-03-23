Судебные приставы и сотрудники ГИБДД провели совместный рейд

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Сотрудники ведомств выявляли на дорогах должников по штрафам за нарушение ПДД и управление авто в состоянии алкогольного опьянения.

В Щекинском районе судебные приставы совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели мероприятие «Должник». На дорогах района приставы выявляли водителей, не оплативших штрафы за нарушение безопасности дорожного движения и административных штрафов за правонарушения, связанные с управлением автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

С помощью специального устройства «Дорожный пристав» сотрудники ведомств считывали номера автомобилей и сверяли их с базой данных УФССП России по Тульской области.

В случае если машина зарегистрирована за должником, авто останавливали сотрудники ГИБДД, а далее в работу вступали судебные приставы. Задолженность можно было погасить на месте или же предъявить уже оплаченную квитанцию. В противном случае пристав-исполнитель может арестовать имущество, принадлежащее должнику.

За время рейда автомобилисты погасили задолженность на сумму более 7 500 рублей.

Проверить наличие задолженностей жители Тулы и области могут на сайте УФССП России по Тульской области, на этом же ресурсе можно оплатить задолженность онлайн. Также проверить наличие штрафов можно с помощью онлайн-сервиса, размещенного на интернет-сайте ГИБДД.