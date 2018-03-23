новости
новости
Регистрация
Судебные приставы и сотрудники ГИБДД провели совместный рейд
Фото youtube.com

Судебные приставы и сотрудники ГИБДД провели совместный рейд

Сотрудники ведомств выявляли на дорогах должников по штрафам за нарушение ПДД и управление авто в состоянии алкогольного опьянения.

В Щекинском районе судебные приставы совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели мероприятие «Должник». На дорогах района приставы выявляли водителей, не оплативших штрафы за нарушение безопасности дорожного движения и административных штрафов за правонарушения, связанные с управлением автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

С помощью специального устройства «Дорожный пристав» сотрудники ведомств считывали номера автомобилей и сверяли их с базой данных УФССП России по Тульской области.

В случае если машина зарегистрирована за должником, авто останавливали сотрудники ГИБДД, а далее в работу вступали судебные приставы. Задолженность можно было погасить на месте или же предъявить уже оплаченную квитанцию. В противном случае пристав-исполнитель может арестовать имущество, принадлежащее должнику.

За время рейда автомобилисты погасили задолженность на сумму более 7 500 рублей.

Проверить наличие задолженностей жители Тулы и области могут на сайте УФССП России по Тульской области, на этом же ресурсе можно оплатить задолженность онлайн. Также проверить наличие штрафов можно с помощью онлайн-сервиса, размещенного на интернет-сайте ГИБДД.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:04 −1
Другие статьи по темам
Событие
Совместный рейдГИБДДсудебные приставыдолги по штрафам
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

23 марта молодежка «Арсенала» сыграет с московским «Локомотивом»
23 марта молодежка «Арсенала» сыграет с московским «Локомотивом»
В Тульской области закрыли 121 сайт с детским порно и рекламой наркотиков
В Тульской области закрыли 121 сайт с детским порно и рекламой наркотиков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.