23 марта молодежка «Арсенала» сыграет с московским «Локомотивом»

Сегодня, 23 марта, в Туле пройдет матч 30-го тура молодежного первенства между ФК «Арсенал» и московским «Локомотивом».

По календарю встреча молодежек должна была состояться в мае, но в это время железнодорожники примут участие в международном турнире. ПФК «Арсенал» удовлетворил просьбу столичного клуба о переносе матча. Встреча начнется в 12.00 на стадионе ДЮСШ «Арсенал» в поселке Косая Гора. Вход по бесплатным билетам.

По итогам 23-х проведенных встреч молодые оружейники с 27 очками занимают 13-е место в таблице, дублеры «Локомотива» набрали 38 очков и расположились на 4-й строчке. Матч первого круга завершился со счетом 1:1.