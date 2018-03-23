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23 марта молодежка «Арсенала» сыграет с московским «Локомотивом»
Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

23 марта молодежка «Арсенала» сыграет с московским «Локомотивом»

Матч пройдет на стадионе ДЮСШ «Арсенал» в поселке Косая Гора.

Сегодня, 23 марта, в Туле пройдет матч 30-го тура молодежного первенства между ФК «Арсенал» и московским «Локомотивом».

По календарю встреча молодежек должна была состояться в мае, но в это время железнодорожники примут участие в международном турнире. ПФК «Арсенал» удовлетворил просьбу столичного клуба о переносе матча. Встреча начнется в 12.00 на стадионе ДЮСШ «Арсенал» в поселке Косая Гора. Вход по бесплатным билетам.

 

По итогам 23-х проведенных встреч молодые оружейники с 27 очками занимают 13-е место в таблице, дублеры «Локомотива» набрали 38 очков и расположились на 4-й строчке. Матч первого круга завершился со счетом 1:1.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:15 0
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