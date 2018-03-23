Погода в Туле на выходных: облачно, без осадков, лёгкий мороз

Фото из архива MySlo

Согласно информации сайта «Метеоинфо», в субботу и воскресенье в Тульской области ожидается переменная облачность. Серьёзных осадков не предвидится.

Ветер переменный, до пяти метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст. Температура воздуха ночью – до -12 градусов, днём – лёгкий мороз, местами около нуля.