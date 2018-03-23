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Погода в Туле на выходных: облачно, без осадков, лёгкий мороз
Фото из архива MySlo

Погода в Туле на выходных: облачно, без осадков, лёгкий мороз

Синоптики прогнозируют пониженное давление и слабый переменный ветер.

Согласно информации сайта «Метеоинфо», в субботу и воскресенье в Тульской области ожидается переменная облачность. Серьёзных осадков не предвидится.

Ветер переменный, до пяти метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст. Температура воздуха ночью – до -12 градусов, днём – лёгкий мороз, местами около нуля.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:43 +4
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