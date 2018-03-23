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В субботу на Московском вокзале Тулы отключат декоративную подсветку

В субботу на Московском вокзале Тулы отключат декоративную подсветку

Московская железная дорога примет участие в ежегодной акции «Час Земли».

В субботу, 24 марта, с 20.30 до 21.30, будет отключена декоративная подсветка Московского вокзала Тулы. Таким образом тульские железнодорожники решили присоединиться к всемирной акции «Час Земли».

В это время освещения не будет и на столичных железнодорожных вокзалах – Киевском, Белорусском, Рижском, Савеловском, Курском, Казанском, Ярославском, Ленинградском и Павелецком.

Акция «Час Земли» проводится ежегодно с 2007 года и призвана привлечь внимание к решению проблем, связанных с изменением климата и к бережному использованию энергетических ресурсов. В этом году акция пройдет под девизом «Голосуй за природу!»

Железная дорога является одним из наиболее экологически чистых видов транспорта. «РЖД» не только активно участвует в мероприятиях, направленных на защиту окружающей среды и улучшение экологической обстановки, но и проводит собственные экологические акции.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:12 +4
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