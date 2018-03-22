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В Тульской области суд на месяц запретил колонии ввозить и продавать свиней
Фото borovsk-vet.ru

В Тульской области суд на месяц запретил колонии ввозить и продавать свиней

Ограничение будет действовать 30 дней.

Управление Россельхознадзора проверил хозяйство, которое ведет Исправительная колония № 1 в Донском.

Специалисты Управления выявили нарушения в содержании и убое свиней, а также санитарных правил их содержания.

В колонии нет отдельного бокса для оглушения свиней; шкаф, в котором хранятся средства для дезинфекции, не закрывается на ключ. Спецодежды для работников и специальных емкостей для обработки фартуков и нарукавников на скотобойне тоже не оказалось. А навозохранилище находится всего в 15 метрах от свинарника, хотя по закону необходимо не менее 60 метров.

По всем выявленным нарушениям был составлен соответствующий протокол, все материалы дела были направлены в Донской суд.

Суд принял решение, привлечь руководство Исправительной колонии к административной ответственности, приостановив ввоз и продажу животных на 30 суток.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:00 −1
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