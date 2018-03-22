В Туле и области пройдет акция «Внимание дети!»

В рамках данного мероприятия будет проводиться ряд рейдовых мероприятий, таких как «Самый главный пассажир» и «Юный пешеход».

Профилактическое мероприятие «Внимание дети!» пройдет в Тульской области 22 по 31 марта.

Основной ее целью является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, отмечают в Госавтоинспекции.

В рамках данного мероприятия будет проводиться ряд рейдовых мероприятий, таких как «Самый главный пассажир», направленное на соблюдение правил перевозки детей и «Юный пешеход», направленное на выявление и пресечение фактов нарушения Правил дорожного движения несовершеннолетними участниками дорожного движения.