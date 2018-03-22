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В Туле и области пройдет акция «Внимание дети!»

В Туле и области пройдет акция «Внимание дети!»

В рамках данного мероприятия будет проводиться ряд рейдовых мероприятий, таких как «Самый главный пассажир» и «Юный пешеход».

Профилактическое мероприятие «Внимание дети!» пройдет в Тульской области 22 по 31 марта.
 
Основной ее целью является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, отмечают в Госавтоинспекции.
 
В рамках данного мероприятия будет проводиться ряд рейдовых мероприятий, таких как «Самый главный пассажир», направленное на соблюдение правил перевозки детей и «Юный пешеход», направленное на выявление и пресечение фактов нарушения Правил дорожного движения несовершеннолетними участниками дорожного движения.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:59 0
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