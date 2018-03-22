«Мобильного вора» в Туле вычислили по камерам видеонаблюдения

Фото 8plus1.ru

Тульские полицейские задержали жителя оружейной столицы. Мужчину подозревают в краже.

По предварительным данным, злоумышленник ночью находился в одной из круглосуточных пиццерий в Заречье. Он воспользовался невнимательностью посетителя, который оставил без присмотра свой мобильный телефон. Забрав гаджет, мужчина скрылся с места происшествия.

Потерпевший обратился в полицию. Изучив записи камер видеонаблюдения, стражи правопорядка определили личность подозреваемого. Во время задержания мужчина признался в содеянном. У него обнаружен и изъят чужой мобильный телефон.

Сейчас полицейские выясняют все детали произошедшего.