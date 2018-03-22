В ночь на 22 марта тульские улицы от снега убирала 101 единица техники

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В ночь с 21 на 22 марта в уборке Тулы были задействованы 101 единица техники и около 140 рабочих АО «Спецавтохозяйство». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Снег с тульских улиц вывозили семь бригад. Вывоз осуществлялся с ул. К. Маркса, Кутузова, Циолковского, Демонстрации, Металлургов, площади Восстания, Красноармейского проспекта и др.