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Пятикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Быков будет развивать тульский спорт

Пятикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Быков будет развивать тульский спорт

Известный игрок и тренер встретился с главой региона Алексеем Дюминым.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел рабочую встречу с пятикратным чемпионом мира, двукратным олимпийским чемпионом в составе сборных СССР, СНГ и России, заслуженным тренером России Вячеславом Быковым.

Алексей Дюмин отметил, что Тульская область уже зарекомендовала себя как спортивный регион. Растет и популярность хоккея, в областном центре идет строительство Дворца спорта, рассчитанного на 3000 мест.

Обращаясь к Вячеславу Быкову, Алексей Дюмин сказал: «Ваш тренерский опыт и талант сегодня помогают воспитывать юных хоккеистов, растить новых чемпионов. Мы и дальше будем развивать у себя этот вид спорта. И я рассчитываю в этом деле на вашу поддержку».

Вячеслав Быков поблагодарил Алексея Дюмина за встречу и внимание к спорту в регионе. Заслуженный тренер примет участие в разработке концепции развития хоккейного спорта в Тульской области. 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:07 0
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