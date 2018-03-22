Пятикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Быков будет развивать тульский спорт

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел рабочую встречу с пятикратным чемпионом мира, двукратным олимпийским чемпионом в составе сборных СССР, СНГ и России, заслуженным тренером России Вячеславом Быковым.

Алексей Дюмин отметил, что Тульская область уже зарекомендовала себя как спортивный регион. Растет и популярность хоккея, в областном центре идет строительство Дворца спорта, рассчитанного на 3000 мест.

Обращаясь к Вячеславу Быкову, Алексей Дюмин сказал: «Ваш тренерский опыт и талант сегодня помогают воспитывать юных хоккеистов, растить новых чемпионов. Мы и дальше будем развивать у себя этот вид спорта. И я рассчитываю в этом деле на вашу поддержку».

Вячеслав Быков поблагодарил Алексея Дюмина за встречу и внимание к спорту в регионе. Заслуженный тренер примет участие в разработке концепции развития хоккейного спорта в Тульской области.