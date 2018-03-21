Фото из архива Myslo.
Из-за снегопада в Туле приостановлен ремонт дорог
По плану 21 марта в областной столице должны были отремонтировать дорожное полотно на 11 улицах.
Администрация Тулы сообщает, что в связи с изменением погодных условий 21 марта работы по аварийно-восстановительному ремонту дорог в региональной столице проводиться не будут.
Напомним, в планах специалистов подрядных организаций на сегодняшний день был запланирован ремонт участков дорожной сети на 11 улицах города.
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