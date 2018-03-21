В Тульской области снижается уровень безработицы

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В 2017 году 68,3% соискателей нашли работу. Сейчас показатель безработицы в регионе составляет 0,57%.

В правительстве Тульской области подвели итоги работы по снижению безработицы в 2017 году.

Региональный министр труда и социальной защиты Андрей Филиппов сообщил, что в регионе до 2024 года действует государственная программа «Содействие занятости населения Тульской области». В 2017 году на ее финансирование было выделено около 366 млн рублей.

Сейчас основная задача для центров занятости населения — стать «центром деловой активности». В новом формате служба занятости работает с 1 августа прошлого года.

Теперь у каждого человека, ищущего работу, появился куратор — «универсальный специалист», с которым соискатель взаимодействует до момента трудоустройства.

В числе преобразований и возможность самостоятельно найти работу в региональном банке вакансий на интерактивном портале службы занятости.

В результате проделанной работы доля туляков, нашедших работу при содействии службы занятости, составила 68,3%. Причем в целом по стране этот показатель — 66,8%. Также увеличилось и количество вакансий — с 59 800 в 2016 году до 67 100 в 2017.

Для работы с инвалидами в крупных центрах занятости созданы целые отделы, а в остальных — выделены специалисты. Они информируют граждан с ограниченными возможностями здоровья о возможных услугах и вариантах трудоустройства. Новый подход позволил повысить уровень трудоустройства людей с ОВЗ, обратившихся в органы занятости, с 33,6% в 2016 году до 42,7% в 2017 году.

Отдельное внимание в регионе уделяется профессиональному обучению женщин, находящихся в декретном отпуске. Так, за прошлый год на обучение были направлены 370 тулячек. По этому показателю область занимает 2-е место в ЦФО.

В Тульской области уже третий год реализуется образовательный проект «Мама — предприниматель».

Женщины проходят обучающие экспресс-курсы, а затем защищают свои бизнес-планы. Победитель получает грант на развитие своего бизнеса в размере 200 000 рублей.

За 2017 год в регионе было легализовано 9 558 трудовых договоров и индивидуальных предпринимателей.

Уровень общей безработицы (по методологии Международной организации труда) за прошедший год по Тульской области составил 3,9% от численности рабочей силы, что на 0,2 процентных пункта ниже аналогичного периода 2016 года.

Уровень регистрируемой безработицы по Тульской области на 1 января 2018 года составил 0,54%. По России этот показатель — 1,0%, по ЦФО — 0,6%.

На сегодняшний день уровень регистрируемой безработицы составляет 0,57%.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратил внимание глав районов на необходимость усиления работы по созданию новых рабочих мест. Особенно речь идет о тех муниципалитетах, где уровень безработицы превышает 1%. Привлечение инвесторов, создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, обеспечения стабильной работы предприятий — все это входит в компетенцию глав муниципальных образований.

В первую очередь это касается Суворовского района, где уровень безработицы составляет 1,5%.

На градообразующем предприятии — Черепетской ГРЭС — после автоматизации производства требуется все меньше работников. При этом новых рабочих мест в районе не создается.

Губернатор поручил главе администрации Суворовского района Геннадию Сорокину активизировать работу с инвесторами, а министерству экономического развития — подключиться и помочь в этом вопросе.

Алексей Дюмин подчеркнул, что, по оценке Росстата и данным областного министерства труда, в регионе достигнуты хорошие результаты работы по обеспечению занятости.

- На сегодняшний момент в Тульской области уровень безработицы — один из самых низких в ЦФО. И задача на этот год — не только не допустить снижения результатов, но и, наоборот, сократить число безработных, используя для этого все возможные механизмы, — подчеркнул Алексей Дюмин.