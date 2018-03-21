Фото пресс-службы администрации Тулы.
На 11 улицах Тулы сегодня отремонтируют дороги
По технологии ремонт может проводится при температуре до –10°C.
21 марта в областной столице МКУ «Сервисный центр», ООО «ЮСК», ООО «Мегастрой», ООО «Мегаспортстрой», АО «САХ» ведут аварийно-восстановительный ремонт дорог.
Сегодня специалисты подрядных организаций отремонтируют дороги по адресам:
- ул. Демидовская плотина;
- ул. Новотульская;
- ул. Демонстрации;
- ул. Менделеевская;
- ул. М. Торреза;
- ул. Новоселов;
- ул. Скуратовская;
- ул. Волнянского;
- ул. Вильямса;
- ул. Набережная Дрейера;
- ул. Галкина.
Как сообщили в администрации города, ремонт дорожного полотна литым асфальтобетоном можно проводить при температуре воздуха до -10°C. Гарантийный срок ремонта — 1 год.
20 марта специалисты подрядных организаций отремонтировали порядка 794 кв м дорожного полотна.
Список объектов формируется по обращениям граждан, предписаниям ГИБДД и в ходе обследования улично-дорожной сети города.
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