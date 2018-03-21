На 11 улицах Тулы сегодня отремонтируют дороги

Фото пресс-службы администрации Тулы.

По технологии ремонт может проводится при температуре до –10°C.

21 марта в областной столице МКУ «Сервисный центр», ООО «ЮСК», ООО «Мегастрой», ООО «Мегаспортстрой», АО «САХ» ведут аварийно-восстановительный ремонт дорог.

Сегодня специалисты подрядных организаций отремонтируют дороги по адресам:

ул. Демидовская плотина;

ул. Новотульская;

ул. Демонстрации;

ул. Менделеевская;

ул. М. Торреза;

ул. Новоселов;

ул. Скуратовская;

ул. Волнянского;

ул. Вильямса;

ул. Набережная Дрейера;

ул. Галкина.

Как сообщили в администрации города, ремонт дорожного полотна литым асфальтобетоном можно проводить при температуре воздуха до -10°C. Гарантийный срок ремонта — 1 год.

20 марта специалисты подрядных организаций отремонтировали порядка 794 кв м дорожного полотна.

Список объектов формируется по обращениям граждан, предписаниям ГИБДД и в ходе обследования улично-дорожной сети города.