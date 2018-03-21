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На 11 улицах Тулы сегодня отремонтируют дороги
Фото пресс-службы администрации Тулы.

На 11 улицах Тулы сегодня отремонтируют дороги

По технологии ремонт может проводится при температуре до –10°C.

21 марта в областной столице МКУ «Сервисный центр», ООО «ЮСК», ООО «Мегастрой», ООО «Мегаспортстрой», АО «САХ» ведут аварийно-восстановительный ремонт дорог.

Сегодня специалисты подрядных организаций отремонтируют дороги по адресам:

  • ул. Демидовская плотина;
  • ул. Новотульская;
  • ул. Демонстрации;
  • ул. Менделеевская;
  • ул. М. Торреза;
  • ул. Новоселов;
  • ул. Скуратовская;
  • ул. Волнянского;
  • ул. Вильямса;
  • ул. Набережная Дрейера;
  • ул. Галкина.

Как сообщили в администрации города, ремонт дорожного полотна литым асфальтобетоном можно проводить при температуре воздуха до -10°C. Гарантийный срок ремонта — 1 год.

20 марта специалисты подрядных организаций отремонтировали порядка 794 кв м дорожного полотна.

Список объектов формируется по обращениям граждан, предписаниям ГИБДД и в ходе обследования улично-дорожной сети города.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:52 −1
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