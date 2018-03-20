Соревнования: Тульские спасатели ликвидировали последствия ДТП

Фото и видео Дмитрия Дзюбина.

20 марта в Туле на базе специализированной региональной пожарно-спасательной части прошли областные соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ДТП.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, цель данного мероприятия — практическая отработка навыков по оказанию помощи попавшим в ДТП людям.

Результаты конкурса смотрите на Myslo позже.