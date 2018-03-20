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Соревнования: Тульские спасатели ликвидировали последствия ДТП
Фото и видео Дмитрия Дзюбина.

Соревнования: Тульские спасатели ликвидировали последствия ДТП

Соревнования прошли сегодня, 20 марта.

20 марта в Туле на базе специализированной региональной пожарно-спасательной части прошли областные соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ДТП.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, цель данного мероприятия — практическая отработка навыков по оказанию помощи попавшим в ДТП людям.

Результаты конкурса смотрите на Myslo позже.

Галерея
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 1
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 2
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 3
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 4
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 5
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 6
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 7
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 8
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 9
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 10
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 11
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 12
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 13
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 14
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 15
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 16
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 17
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 18
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 19
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 20
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 21
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 22
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 23
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 24
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 25
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 26
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 27
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 28
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 29
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 30
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 31
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 32
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 33
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 34
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 35
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 36
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 37
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 38
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 39
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 40
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 41
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 42
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 43
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 44
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 45
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 46
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 47
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 48
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 49
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 50
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 51
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 52
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 53
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 54
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 55
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 56
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 57
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 58
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 59
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 60
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 61
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 62
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 63
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 64
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 65
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 66
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 67
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 68
Учения МЧС по ликвидации последствий ДТП, Фото: 69
показать все фотографии
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:12 +3
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