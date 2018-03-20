Фото и видео Дмитрия Дзюбина.
Соревнования: Тульские спасатели ликвидировали последствия ДТП
Соревнования прошли сегодня, 20 марта.
20 марта в Туле на базе специализированной региональной пожарно-спасательной части прошли областные соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ДТП.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, цель данного мероприятия — практическая отработка навыков по оказанию помощи попавшим в ДТП людям.
Результаты конкурса смотрите на Myslo позже.
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