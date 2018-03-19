Погода в Туле 20 марта: холодно, скользко, осадков не предвидится

Фото из архива MySLO

Синоптики прогнозируют переменную облачность и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет переменная облачность.

Осадков не предвидится. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, умеренный – до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -18 до -13 градусов, днём – от -8 до -3. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.