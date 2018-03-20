В тульском магазине «Пятерочка» нашли 13 кг просрочки

При рассмотрении обращения, в ходе проведения административного расследования в организации торговли ООО «Агроторг» (магазин «Пятерочка», Тула, ул. Н. Руднева, 12) были выявлены факты оборота продуктов питания с истекшим сроком годности и отсутствием маркировочных ярлыков.

По результатам проверки за отсутствие контроля со стороны должностного лица в отношении директора магазина возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии с КоАП РФ, забраковано три партии продукции общей массой 13 кг.