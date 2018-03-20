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В тульском магазине «Пятерочка» нашли 13 кг просрочки

В тульском магазине «Пятерочка» нашли 13 кг просрочки

Управлением Роспотребнадзора пресечены факты торговли продуктами питания с истекшим сроком годности.

При рассмотрении обращения, в ходе проведения административного расследования в организации торговли ООО «Агроторг» (магазин «Пятерочка», Тула, ул. Н. Руднева, 12) были выявлены факты оборота продуктов питания с истекшим сроком годности и отсутствием маркировочных ярлыков. 

По результатам проверки за отсутствие контроля со стороны должностного лица в отношении директора магазина возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии с КоАП РФ, забраковано три партии продукции общей массой 13 кг.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:42 +3
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