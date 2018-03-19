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Юные тульские волейболисты выступили в Москве и Твери

Юные тульские волейболисты выступили в Москве и Твери

На одном из турниров туляки заняли пятое место, на втором – уступили игрокам из столицы с минимальным перевесом.

В Твери закончилось открытое первенство детской волейбольной лиги Тверской области, посвящённое десятилетию образования профильной спортшколы олимпийского резерва среди команд юношей в возрасте 12 лет.

В первенстве приняло участие шесть команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы и Твери. Наша команда была самой младшей на турнире. Туляки сумели обыграть команду «Тверь-2», но уступили москвичам со счётом 2:3.

 

Также на минувших выходных в Москве прошёл волейбольный турнир «Весна – 2018» среди команд мальчиков в возрасте от 13 лет и моложе. В рамках соревнований встретились волейболисты из Москвы, Кубинки, Долгопрудного, Красногорска и Тулы. Наша команда заняла 5 место.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:14 +2
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