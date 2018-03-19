С тульских улиц вывезли более 29 тысяч кубометров снега

Фото из архива Myslo.

На минувшей неделе в уборке Тулы были задействованы более 100 единиц техники АО «Спецавтохозяйство». Об этом в ходе оперативного совещания сообщила начальник управления по благоустройству администрации города Татьяна Матвеева.

С тульских улиц 11 бригад вывезли более 29 тысяч кубометров снега. В состав одной бригады входит погрузчик, грейдер, три человека, самосвал.

Также были выполнены работы по очистке от снега и наледи 82 скверов, 340 остановочных площадок, 299 тротуаров, 362 парковочных карманов, по очистке и обработке противогололедными материалами 15 мостов и путепроводов, 25 разворотных колец.

Вывезено около 2,6 тысячи кубических метров стихийный свалок, в том числе по обращениям главных управлений по территориальным округам и требованиям УАТН.

В среднем АО «Спецавтохозяйство» было задействовано 99 единиц специализированной техники и 141 сотрудник на механизированную уборку и ручную очистку в дневное и ночное время суток.