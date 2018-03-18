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Туляк–Герой России Руслан Кокшин: «Сегодня особый день – начало большой работы»
Фото Дмитрия Дзюбина.

Туляк–Герой России Руслан Кокшин: «Сегодня особый день – начало большой работы»

Герои России Александр Байков и Руслан Кокшин проголосовали в Туле на одноименном избирательном участке в Центре образования №1.

Александр Байков получил звание Героя России за военную операцию на северном Кавказе.
 
 
- Какую именно, сказать не могу — пока еще гриф секретности с нее не снят. Поэтому так коротко — Кавказ. В школьном музее увидел стенд, посвященный мне — приятно. Атмосфера в музее такая прямо военная. А в общем на участке чувствуется настоящий праздник. Все на подъеме. Ну и правильно — делаем важный выбор!
 
Руслан Кокшин — тоже Герой России. Коренной туляк, вырос недалеко от школы, где расположен участок «Героев России».
 
 
- Я воевал в Чеченскую кампанию 2002 года. Героя получил за операцию предотвращения прорыва бандформирований Гелаева на территории Банкийского ущелья в Грузии. Считаю, все ребята, участвовавшие в той кампании — настоящие герои, — говорит Руслан Кокшин. — Пришел на этот участок, потому что родился в Туле и всю сознательную жизнь прожил недалеко от этой школы, на улице братьев Жабровых. Ну и, конечно, еще и потому что участок именной, находится в лицее имени Героя России генерала Дмитрия Горшкова. Побывал в школьном музее, нашел свою фотографию — еще молодого выпускника военной академии. Сегодня тут особая атмосфера. Я бы не называл ее праздником — это особый день, начало большой работы.
 

 

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