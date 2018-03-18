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В Алексинском районе спасатели проверили толщину льда на реке Ока
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

В Алексинском районе спасатели проверили толщину льда на реке Ока

Для проведения патрулирования использовалось судно на воздушной подушке А-8 «Хивус-10».

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам регионального ГУ МЧС России совместно с Тульским областным отделом Главрыбвод и представителями Рыбоохраны провели рейд в Алексинском районе.

Специалисты проверили состояние ледового покрытия, наличие мусора на льду и в береговой зоне, а также присутствие рыбаков на зимовальных ямах, где ловля рыбы запрещена.

Для проведения патрулирования использовалось судно на воздушной подушке А-8 «Хивус-10», с помощью которого спасатели беспрепятственно смогли добраться в труднодоступные места.

Выяснилось, что толщина льда на реке Оке составляет от 15 до 48 см, но из-за потепления уже начинают образовываться участки с открытой водой. Особую опасность представляют такие места под толстым слоем снега, а также возле берегов.

Несмотря на угрозу провала, некоторые любители подледного лова рыбы, продолжают выходить на лед, подвергая свою жизнь и здоровье опасности.

В ходе патрулирования проведены профилактические беседы, любителям подледного лова рыбы в очередной раз напомнили о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на водоемах в весенний период, вручены памятки безопасности.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:01 +4
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