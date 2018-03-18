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Предварительные итоги выборов: за Владимира Путина проголосовали 72% избирателей

Предварительные итоги выборов: за Владимира Путина проголосовали 72% избирателей

Избирательные комиссии обработали на данный момент 21,33%.

По данным Центральной избирательной комиссии РФ, согласно первоначальным данным, полученным из обработанных бюллетеней,за действующего главу государства, отдали голоса 72,21 процентов избирателей.
 
Избирательные комиссии обработали на данный момент 21,33%.
 
Вторым по количеству голосов стал кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 15,7 процента, третий — Владимир Жириновский с 6,92 процента.
 
Ксению Собчак поддержали 1,39 процента избирателей
 
Григория Явлинского, Сергея Бабурина, Максима Сурайкина и Бориса Титова поддержали менее одного процента.
 
Напомним, в 21:00 по московскому времени по всей России голосование на президентских выборах завершилось. Последними избирательные участки закрылись в самой западной точке России — Калининграде.
Автор: Юлия Александрова, вчера, в 21:29 −25
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