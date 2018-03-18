Предварительные итоги выборов: за Владимира Путина проголосовали 72% избирателей

По данным Центральной избирательной комиссии РФ, согласно первоначальным данным, полученным из обработанных бюллетеней,за действующего главу государства, отдали голоса 72,21 процентов избирателей.

Избирательные комиссии обработали на данный момент 21,33%.

Вторым по количеству голосов стал кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 15,7 процента, третий — Владимир Жириновский с 6,92 процента.

Ксению Собчак поддержали 1,39 процента избирателей

Григория Явлинского, Сергея Бабурина, Максима Сурайкина и Бориса Титова поддержали менее одного процента.

Напомним, в 21:00 по московскому времени по всей России голосование на президентских выборах завершилось. Последними избирательные участки закрылись в самой западной точке России — Калининграде.