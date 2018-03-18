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Итоги конкурса «Селфивыбор71» в Туле: Кому достался автомобиль
Фото Дмитрия Дзюбина.

Итоги конкурса «Селфивыбор71» в Туле: Кому достался автомобиль

Напомним, на кону стояла Lada Granta.

На площади Ленина в Туле подвели итоги конкурса «СелфиВыбор71».

Среди участников конкурса ко Дню воссоединения Крыма с Россией определились четыре победителя, которые получат сертификаты на путешествие в Крым.

Галерея
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 1
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 2
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 3
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 4
показать все фотографии

Также были названы победители в номинациях «Первыйвыбор71», «Дружныйвыбор71», «Семейныйвыбор71», «Прекрасныйвыбор71» и «Сильныйвыбор71».

Галерея
#семейныйвыбор71!, Фото: 1
#дружныйвыбор71!, Фото: 2
#сильныйвыбор71!, Фото: 3
#первыйвыбор71, Фото: 4
#прекрасныйвыбор71!, Фото: 5
показать все фотографии

Также на площади случайным образом был выбран счастливчик, ставший обладателем главного приза конкурса селфиВЫБОР71 — автомобиля Lada Granta. Им оказался Владимир Мацок:

Обладателя машины, кстати, не было в момент объявления победителя на площади.

Галерея
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 1
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 2
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 3
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 4
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 5
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 6
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 7
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 8
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 9
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 10
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 11
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 12
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 13
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 14
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 15
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 16
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 17
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 18
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 19
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 20
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 21
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 22
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 23
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 24
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 25
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 26
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 27
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 28
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 29
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 30
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 31
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 32
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 33
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 34
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 35
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 36
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 37
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 38
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 39
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 40
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 41
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 42
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 43
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 44
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 45
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 46
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 47
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 48
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 49
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 50
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 51
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 52
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 53
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 54
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 55
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 56
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 57
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 58
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 59
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 60
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 61
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 62
В Туле подвели итоги конкурса «Селфивыбор71», Фото: 63
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Автор: Юлия Александрова, вчера, в 22:06 −3
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