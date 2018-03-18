Фото Дмитрия Дзюбина.
Итоги конкурса «Селфивыбор71» в Туле: Кому достался автомобиль
Напомним, на кону стояла Lada Granta.
На площади Ленина в Туле подвели итоги конкурса «СелфиВыбор71».
Среди участников конкурса ко Дню воссоединения Крыма с Россией определились четыре победителя, которые получат сертификаты на путешествие в Крым.
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Также были названы победители в номинациях «Первыйвыбор71», «Дружныйвыбор71», «Семейныйвыбор71», «Прекрасныйвыбор71» и «Сильныйвыбор71».
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Также на площади случайным образом был выбран счастливчик, ставший обладателем главного приза конкурса селфиВЫБОР71 — автомобиля Lada Granta. Им оказался Владимир Мацок:
Обладателя машины, кстати, не было в момент объявления победителя на площади.
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