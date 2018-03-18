Итоги конкурса «Селфивыбор71» в Туле: Кому достался автомобиль

Фото Дмитрия Дзюбина.

На площади Ленина в Туле подвели итоги конкурса «СелфиВыбор71».

Среди участников конкурса ко Дню воссоединения Крыма с Россией определились четыре победителя, которые получат сертификаты на путешествие в Крым.

Также были названы победители в номинациях «Первыйвыбор71», «Дружныйвыбор71», «Семейныйвыбор71», «Прекрасныйвыбор71» и «Сильныйвыбор71».

Также на площади случайным образом был выбран счастливчик, ставший обладателем главного приза конкурса селфиВЫБОР71 — автомобиля Lada Granta. Им оказался Владимир Мацок:

Обладателя машины, кстати, не было в момент объявления победителя на площади.