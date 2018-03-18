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Наблюдатели на выборах в Тульской области: Нарушений нет

Наблюдатели на выборах в Тульской области: Нарушений нет

В 16.00 прошла онлайн-конференция рабочей группы Общественной палаты России и наблюдателей в Тульской области.

В совещании в режиме видеоконференцсвязи участвовали члены рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан тульской области: председатель ОП ТО Александр Воронцов, члены ОП РФ Владимир Лебедев и член ОП ТО Татьяна Алексеева, представители ассоциации юристов России и прокуратуры. Со стороны общественной палаты России — зам. секретаря ОП РФ Александр Точенов и зам. руководителя рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.

- В ситуационном центре Общественной палаты мы выходим на связь со 146 тысячами наших общественных наблюдателей, которые сейчас находятся на избирательных участках, — пояснил Александр Точенов.

И поинтересовался, как идёт голосование на участке имени Владимира Высоцкого.

По словам Александра Воронцова, голосование там идет активно и без нарушений. Как, впрочем, и по всей области. Были два сигнала из области о возможных нарушения, они обработаны в соответствии с законом. Сигналы оказались ложными.

Александр Точенов предложил включить камеры на нескольких избирательных участках Тульской области.

Онлайн-проверке подверглись два участка — 2818 и 2813.

Наблюдатели от Общественной палаты региона, присутствовавшие там, подтвердили, что и у них нарушений нет.

Сюжет: Выборы-2018
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