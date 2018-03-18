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Выборы в Тульской области проходят в рамках закона

Выборы в Тульской области проходят в рамках закона

Об этом сообщили прокурор Тульской области Александр Козлов и уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина.

Для обеспечения законности и реализации избирательных прав граждан на выборах Президента России в Тульской области были приняты все необходимые меры.

- На данный момент голосование идет без замечаний и нарушений — сказал Александр Козлов. — Этому предшествовала большая и кропотливая работа органов прокуратуры совместно с избиркомом Тульской области. В частности, разработаны памятки, на предприятиях и в учебных заведениях проведены встречи с избирателями, где людям разъяснили их избирательные права.

Уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина сообщила, что работает горячая линия по вопросам обеспечения избирательных прав граждан. Жалоб на нарушения прав граждан на горячую линию не поступало, люди звонили туда, чтобы уточнить номера и адреса своих избирательных участков.

Телефон горячей линии уполномоченного по правам человека в Тульской области: (4872) 24 51 69

Сюжет: Выборы-2018
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