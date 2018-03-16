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Огромная сосулька нависает над входом в детскую поликлинику на улице Металлургов
Кадр из видео

Огромная сосулька нависает над входом в детскую поликлинику на улице Металлургов

По словам очевидцев, управляющая компания, обслуживающая территорию, бездействует.

Туляк Сергей Степанцов прислал в редакцию MySlo видео, снятое на улице Металлургов. Над входом в детскую поликлинику нависла большая глыба льда, которая в любой момент может упасть на головы детям.

По словам автора видео, «где управляющая компания – непонятно». Также на ступеньках, ведущих в поликлинику, присутствует наледь и снег. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:44 +3
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Место
Тулаулица Металлургов

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