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Жительница Заокского задолжала своему ребёнку почти 850 тысяч рублей

Жительница Заокского задолжала своему ребёнку почти 850 тысяч рублей

Суд приговорил женщину к восьми месяцам обязательных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства.

Мировым судом Заокского района  41- летняя жительница райцентра осуждена за злостное уклонение от уплаты алиментов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

В ходе судебного заседания установлено, что по решению Заокского районного суда Тульской области, с июля 2007 года фигурантка обязана ежемесячно выплачивать на содержание несовершеннолетнего ребенка алименты в размере 25% всех видов заработка.

Но женщина длительное время уклонялась от уплаты алиментов, за что ранее была привлечена к административной ответственности. После этого ситуация не изменилась – общая сумма долга составила более 846 тысяч рублей.

Приговором суда неплательщице назначено наказание в виде исправительных работ сроком на восемь месяцев, с удержанием заработной платы в доход государства в размере 10 %.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:55 +1
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