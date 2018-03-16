Воспитанники Ленинской детской школы искусств получат новые учебные классы

Фото: len-dshi.ru

Помещения будут открыты по ул. Ленина, 9-А и ул. Центральной, 1. В одном из них будут проходить занятия для воспитанников художественного и хореографического отделений, в другом будут функционировать выставочный и малый концертные залы.

Раньше эти помещения использовались для других целей, сейчас они переоборудованы, выполнен ремонт.

В день открытия участникам торжественного мероприятия проведут обзорную выставку работ учащихся художественного отделения, покажут фрагмент уроков хореографии у станка, живописи, прикладного творчества, истории изобразительного искусства. Начало в 14.00. Место встречи: ул. Ленина, 9-А.