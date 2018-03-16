18 марта в Туле транспорт будет ходить до полуночи

18 марта на период проведения праздничных мероприятий, посвященных годовщине воссоединения Крыма с Россией, в целях организации транспортного обеспечения жителей города работа городского пассажирского транспорта муниципальных и коммерческих маршрутов в вечернее время после 20.00 будет осуществляться в полном объеме до 24.00.

Работа муниципального транспорта будет организована по субботнему расписанию по следующему выпуску:

Автобусы

№ Наименование маршрута Кол-во, ед всего В т.ч. деж.(после 20:00) 1 пос. Горельские Выселки — Кладбище N 3 4 3 2 Московский вокзал — пос. Лихвинка 1 1 3 Суворовское училище — пл. Победы — Суворовское училище 5 1 5 Областной роддом — мкр. Левобережный 4 2 11 завод РТИ — пос. Октябрьский 4 2 12 Завод РТИ — Птицефабрика «Тульская» 4 1 13 Московский вокзал — Кладбище N 4 — ПАО «Тулачермет» 2 - 13А Московский вокзал — пос. Петелино 1 - 16 Областной роддом — Московский вокзал 5 1 18 ул. Ген. Маргелова — Новомедвенский пр-д (Технопарк) 12 2 21 ул. М. Гончары — Щегловская Засека 4 1 21А д. Комарки — Площадка 1 - 24 ул. М. Гончары — ПАО «Тулачермет» (верхние проходные) 10 2 25 пос. Скуратово (пос. Угольный) — Тульский Областной Онкологический диспансер 4 2 26 пос. Скуратово (пос. Западный) — мкр. Петровский 6 3 27 пос. Угольный — пос. Западный — пос. Северный 1 - 27-А пос. Северный — пос. Плеханово 3 1 28 пос. Косая Гора — ПАО «Тулачермет» 5 4 28А пос. Косая Гора — ст-н «Металлург» 5 - 36 пос. Хомяково — мкр. Петровский 4 3 36А с. Архангельское — мкр. Петровский 2 - 38 пос. Мясново (з-д Торгового оборудования) — пос. Басово-Прудный 2 - 44 Площадка — пос. Рождественский 3 2

Трамваи

№ Наименование маршрута Кол-во, ед всего В т.ч. деж.(после 20:00) 3 Щегловская Засека — Московский вокзал 4 - 7 Щегловская Засека — ст. Металлург 5 4 9 ст. Металлург — Московский вокзал 8 4 10 ст. Металлург — Кондитерская фабрика 6 2 12 пос. Менделеевский — ул. Штыковая 9 9 13 ст. Металлург — Красный Перекоп — пос. Менделеевский 9 2 14 пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика 6 5

Троллейбусы

№ Наименование маршрута Кол-во, ед всего В т.ч. деж.(после 20:00) 1 ул. М. Гончары — ст. Южная 6 4 2 ул. Курковая — ст. Южная 7 4 4 ст. Южная — пос. Горелки 4 2 5 Московский вокзал — ст. Южная 10 4 6 Московский вокзал — пос. Горелки 4 2 7 ул. Курковая — Московский вокзал 3 2 10 Московский в-л — Трамвайное депо — Областная больница 2 - 11 Московский вокзал — пос. Скуратово (Западный) 2 - 12 пос. Косая Гора — Московский вокзал 2 -

коммерческий транспорт

Работа автотранспорта коммерческих маршрутов после 19.00 будет организована по расписанию рабочего дня: