В Тульской области появился спорткомплекс «Узловая-Арена»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В ФОКе созданы все условия для маломобильных групп граждан.

Представители регионального правительства и администрации Узловского района посетили новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Узловой.

Строительство ФОКа началось еще в 2014 году, но по ряду причин работы были приостановлены. В 2016 году губернатор Алексей Дюмин принял решение завершить возведение спорткомплекса. Теперь новый ФОК готов принять спортсменов.

На строительство спорткомплекса из областного бюджета по региональной программе «Развитие физической культуры и спорта в Тульской области» было выделено порядка 92 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В новом ФОКе есть большой универсальный спортивный зал как для тренировок, так и для проведения соревнований, тренажерный зал с современным оборудованием тульского производства, а также медицинский кабинет, душевые, раздевалки.

Будут организованы секции по волейболу, баскетболу, пауэрлифтингу, теннису, адаптивной физической культуре.

Как отметил заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров, особенность нового спорткомплекса в том, что в нем созданы все условия для маломобильных групп граждан.

Председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев подчеркнул, что строительство спортивного комплекса завершило создание своего рода спортивного кластера в центре Узловой. Рядом недавно был построен новый жилой микрорайон. Теперь к услугам жителей — спорткомплекс, отремонтированный стадион и новые спортивные площадки, в том числе для воркаута.

Глава администрации Узловского района Николай Терехов сообщил, что по итогам народного голосования в социальных сетях ФОК получит название «Узловая-Арена».

Уже 31 марта в новом ФОКе пройдут традиционные межрегиональные соревнования по самбо имени Героя России Евгения Рындина.