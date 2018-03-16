На Алексинской картонной фабрике модернизировали производственную линию

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В мероприятии приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, председатель наблюдательного совета SFT-Group Анатолий Штейнберг, сотрудники фабрики.



Алексей Дюмин подчеркнул, что предприятие по праву считается одним из самых современных в своей отрасли. Бумага и картон, произведенные на фабрике, пользуются спросом не только в России, но и за рубежом.



В прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о модернизации производства.





– Сегодняшнее событие — закономерный результат нашего сотрудничества. Благодаря новому производству создаются дополнительные высокопроизводительные рабочие места, что для Алексина как моногорода имеет особое значение, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор вручил отличившимся работникам предприятия региональные награды.



По словам Виктора Евтухова, визит в Тульскую область — всегда особое событие, так как здесь представлены все отрасли промышленности, которое курирует министерство.

– Это очень яркий, динамично развивающийся регион, благодаря губернатору и команде, которая здесь работает. Сегодня мы видим одно из крупнейших производств в России и открываем картоноделательную машину, которая позволит увеличить объем и ассортимент продукции, сделать ее более качественной», — сказал заместитель министра.

Алексей Дюмин и Виктор Евтухов осмотрели цех по производству картона и новую картоноделательную машину.



Анатолий Штейнберг пояснил, что предприятие выпускает коробочный и гильзовый картон, картон для полиграфической промышленности, а также бумагу для гофрирования. В перспективе планируется построить новый завод по производству гофрокартона, который позволит создать 300 рабочих мест.



Глава региона также пообщался с сотрудниками предприятия. Губернатор задал Анатолию Штейнбергу вопрос о том, как решился вопрос экологической безопасности. Фабрика находится в жилом массиве, и жители близлежащих районов жаловались на экологическую обстановку.





Председатель наблюдательного совета пояснил, что проблема решена. За счет модернизации фабрика стала более производительной и смогла значительно снизить затраты воды и объемы выбросов.



Также в ходе общения прозвучали вопросы ремонта дорог, качества медицинского обслуживания, спортивной инфраструктуры.