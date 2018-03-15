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Снегопад в Туле: Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы

Снегопад в Туле: Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы

В администрации Тулы обсудили работу коммунальных предприятий в период снегопада.

Ежедневная видеоконференция сегодня, 15 марта, была посвящена вопросу работы тульских предприятий, отвечающих за уборку города, в период снегопада. По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова совещание провел первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин.

В связи с ухудшением погодных условий коммунальные предприятия города перешли на усиленный режим работы. Сегодня днем в уборке города задействовано 133 единицы техники и 238 человек.

Особое внимание уделяется расчистке подходов к школам, детским садам, предприятиям социальной сферы, а также обработке тротуаров, расчистке территории остановочных павильонов. Ведется обработка противогололедными материалами магистралей и дорог Большой Тулы.

 

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:40 +1
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