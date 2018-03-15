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Тульская область стала первой в конкурсе «Лучший видеоролик региона России»

Тульская область стала первой в конкурсе «Лучший видеоролик региона России»

В голосовании приняли участие более 8 тысяч человек.

Конкурс «Лучший видеоролик региона России» проводился в этом году впервые, в рамках международной туристической выставки «MITT».
Основная цель конкурса — стимулирование интереса аудитории к внутреннему туризму и привлечение внимания к многонациональности, культурным традициям и событийному туризму регионов России.

Победителя определили путем голосования на официальном сайте выставки. В голосовании приняли участие более 8 тысяч человек. Среди 39 работ из разных регионов России Тульская область заняла первое место.

Смотрим видео:

Ролик Тульской области был изготовлен в соответствии с концепцией «Тула — мастерская России». Основная задача ролика — раскрыть многогранность тульского края, его богатую историю, неизменные с годами традиции и безграничные туристические возможности, показать, что Тула бывает разной — яркой, свободной, традиционной, инновационной, экзотической, праздничной, что это место, где каждый найдет себе отдых по вкусу.

На сегодняшний день для презентации региона на крупных международных мероприятиях создана англоязычная версия видеоролика. В этом году в целях охвата большей аудитории потенциальных туристов планируется перевести ролик на китайский и немецкий языки.

В пятерку лучших работ также вошли ролики Республики Алтай, Республики Адыгея, Калужской и Липецкой областей.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:35 +2
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