Врач «Арсенала» рассказал о состоянии травмированных игроков

Фото пресс-службы «Арсенала» и из архива Myslo.

Главный врач тульского «Арсенала» Александр Резепов рассказал о состоянии травмированных игроков. Напомним, в матче с «Ахматом» повреждение получил опорный полузащитник Хабиб Маига, а в игре с пермяками травмировался защитник Гиа Григалава.

– На данный момент у нас в лазарете два футболиста. Григалава получил в последней игре травму на пятой минуте. У него повреждение задней поверхности бедра, потребуется длительное восстановление, примерно 4-6 недель. У Маига также тяжелое повреждение, требующее длительного восстановления. Ивуариец вернется через 4-5 недель, – приводит слова Александра Резепова клубная пресс-служба.

По словам врача «Арсенала», у Хабиба повреждение мышечного плана.

– Тут присутствует фактор погодных условий. Конечно, он не ведущий, но на мерзлом поле вероятность получения такой травмы выше. Все минимальные факторы всегда сказываются.

Анри Хагуш приступил к беговым нагрузкам. У него был мышечный спазм, но ничего серьезного обследование не показало. К игре с «Ростовом» игрок может восстановиться.



Иван Новосельцев уже занимается в общей группе.